Viruela del mono: ¿Cuán preocupante es la situación?

Ante la confirmación de un tercer caso de mpox, o Viruela del Mono, la pregunta que abunda en la población es si debemos alarmarnos. La respuesta corta es que, aunque el virus está presente, la situación se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica y controlada.

Los tres pacientes detectados hasta ahora permanecen en condición de salud estable.

“Yo diría que ahorita está controlado el digamos el el brote en el país porque están identificadas las personas enfermas, pero también entonces ya se están identificando los contactos de estas personas”, señaló el virólogo Juan Romero.

Es importante explicar que la mpox no es una enfermedad de transmisión casual. Para que ocurra un contagio, se requiere de un contacto físico estrecho y prolongado, ya sea piel con piel, contacto sexual, intercambio de fluidos corporales o el uso de objetos personales contaminados como toallas y ropa de cama.

Esto significa que, siguiendo medidas básicas de prevención e higiene, el riesgo para la población general se mantiene bajo.

¿Cuáles síntomas deben generar alerta?

La clave para evitar la propagación no es el miedo, sino la atención oportuna a los síntomas.

Las autoridades recomiendan acudir al médico si se presentan lesiones en la piel similares a ampollas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza o inflamación de ganglios.

La detección temprana, junto con el aislamiento preventivo que ya cumplen los casos actuales, es la herramienta más efectiva para cortar las cadenas de transmisión en el país.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la calma y a evitar la estigmatización de quienes contraen el virus. El respeto a la privacidad y la empatía son fundamentales para que las personas con síntomas busquen ayuda médica sin temor a la discriminación.