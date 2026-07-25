Virtuales: Así serán las audiencias de “Diablo”

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el sujeto de apellidos Arias Monge, alias “Diablo” y Pérez alias “Tan” no podrán salir de su celda, tampoco para sus audiencias ante la justicia.

El jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar, aseguró que no tendrán espacio para salir de la celda, vestirán siempre de naranja y sus audiencias serán virtuales.

Los sujetos no podrán recibir llamadas ni visitas, y el centro penitenciario estará resguardado 24/7 con francotiradores y diversos equipos policiales.

El Ministro de Seguridad, Gerald Campos, aseguró que es la primera vez que se aplican tales disposiciones.