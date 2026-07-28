Virgen de Los Ángeles: Camina con nosotros

Mons. José Rafael Quirós

Arzobispo Metropolitano de San José

El verdadero fruto de la romería no consiste solo en haber llegado a la Basílica, sino en regresar con el corazón más dispuesto a vivir el Evangelio.

Cuando los pasos de los fieles recorren los caminos de Costa Rica en peregrinación de fe, conviene recordar que la distancia más importante no es la que separa nuestra casa de Cartago; sino, la que existe entre un corazón abierto a Dios o cerrado e inmutable para amar.

La romería es una experiencia espiritual que recuerda que la vida cristiana es camino. En ese recorrido, la Virgen no aparece como un destino más, sino como la Madre que acompaña a sus hijos hasta Cristo.

En una cultura saturada de ruido, la romería hacia Cartago ofrece la oportunidad del reencuentro personal desde el silencio interior. Solo quien aprende a escuchar puede descubrir la voz de Dios que muchas veces queda sepultada bajo la prisa y las preocupaciones. Así, María peregrina en silencio. San Lucas afirma que la madre del Redentor guardaba lo que acontecía y meditaba en su corazón (Cfr. S. Lc 2,19).

El romero camina sin tener respuestas para todas sus preguntas. La fe no elimina las incertidumbres y dudas; enseña a atravesarlas con la certeza de que Dios nunca abandona. María peregrinó en la fe. El Evangelio la presenta avanzando muchas veces sin comprender plenamente los acontecimientos, pero confiando en la Palabra de Dios. Desde la Anunciación hasta el Calvario, su vida fue un inquebrantable acto de confianza.

María peregrina con los que sufren. Ella conoció la incertidumbre del alojamiento en Belén, el exilio en Egipto y el dolor indescriptible de contemplar la muerte de su Hijo. Por eso comprende como nadie las lágrimas de quienes llegan al Santuario de Cartago, llevando una enfermedad, un duelo, una crisis familiar o una angustia que parece no tener salida. La Madre entiende el dolor y lo transforma en esperanza cuando lo pone en manos de Cristo.

La verdadera romería no termina al encontrarnos con la venerada imagen de la Negrita; continúa cuando el peregrino regresa dispuesto a servir mejor a su familia, a sus vecinos, a los más vulnerables y a la sociedad. María peregrina sirviendo. Apenas recibe el anuncio del ángel, se pone en camino hacia la casa de Isabel. Su primer impulso no fue pensar en sí misma, sino salir al encuentro de quien la necesitaba (Cfr. S. Lc 1,39-45).

Finalmente, María nos conduce hacia Jesús. Toda auténtica devoción mariana lleva a su Hijo. Ella nunca ocupa el lugar de Cristo; lo señala, y sigue diciendo a cada peregrino, como en Caná: “Hagan lo que Él les diga” (S. Jn 2,5).

Esa es la peregrinación que María desea realizar con cada uno de nosotros: la romería que nos conduzca a Jesús, camino, verdad y vida.