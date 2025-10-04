La Fuerza Pública logró frustrar un asalto y liberó de forma inmediata a una familia, 2 adultos y 2 menores que se encontraba amordazada en su vivienda en Río Cuarto, Alajuela.

Cabe destacar que 2 sospechosos de apellidos Venegas y Wilson fueron detenidos en Sarapiquí tras una persecución coordinada.

Las autoridades destacan que el rápido y preventivo accionar policial fue clave. No solo se aseguró la liberación de las 4 víctimas, sino que también se evitó el robo de 2 vehículos que ya estaban cargados con pertenencias listos para ser sustraídos.

La coordinación policial permitió decomisar un arma y pertenencias de la familia, asegurando evidencia vital para el proceso judicial.

El operativo se desencadenó durante un patrullaje preventivo en el sector de Santa Rita de Río Cuarto. Los oficiales detectaron a un sujeto en actitud evasiva.

Al darle seguimiento, los policías ingresaron a la vivienda. Allí, encontraron y liberaron a la familia que estaba amordazada y observaron a vivienda completamente desordenada.

De forma paralela al rescate, las autoridades implementaron cierres de carretera para ubicar a los presuntos responsables.

En el sector de El Tigre de Sarapiquí, los oficiales interceptaron una motocicleta que era ocupada por los 2 sospechosos.

Tras la revisión, se les decomisó un revólver calibre .22, varios teléfonos celulares y una billetera que fue identificada como propiedad de las víctimas.

Los detenidos fueron trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos para continuar con el proceso judicial por el asalto frustrado y la retención de la familia.