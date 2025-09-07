La Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está solicitando la colaboración ciudadana para identificar a 4 personas sospechosas de estar involucradas en al menos 2 robos agravados de gran cuantía en San José.

Los incidentes muestran un patrón de ataques relacionados con la compraventa de vehículos y el uso de violencia significativa.

Primer Hecho (Curridabat)

Ocurrió el 3 de abril de 2025 a las 8:40 p.m. Un ofendido que publicó un vehículo en venta (valorado en 21 millones de colones) fue contactado por un sospechoso. Una vez reunidos, varias personas asaltaron a la víctima, despojándola de dinero y pertenencias por 25 millones de colones antes de huir.

Segundo Hecho (Merced)

Tuvo lugar el 30 de mayo de 2025 a la 1:05 p.m. Un ofendido interesado en comprar un vehículo fue contactado por un tercero con uno de los sospechosos. Al llegar con dinero en efectivo, fue sorprendido por dos sujetos armados, quienes lo amenazaron, amordazaron y le sustrajeron 4.900.000 colones y un teléfono celular.

El OIJ ha compartido descripciones detalladas de los individuos buscados, destacando su apariencia física y, en todos los casos, un acento colombiano:

Sospechoso #1 (Masculino): Aproximadamente 1.70m a 1.75m de estatura, 35 a 40 años, contextura gruesa, tez trigueña oscura, cabello corto negro, cejas perfiladas, ojos oscuros. Vestía camisa celeste de botones y pantalón azul.

Sospechoso #2 (Masculino): Aproximadamente 1.70m a 1.75m de estatura, 30 a 35 años, contextura delgada, tez blanca, cabello corto negro, ojos oscuros. Vestía camisa blanca, chaleco tipo camuflado y gorra negra.

Sospechoso #3 (Masculino): Aproximadamente 1.70m a 1.75m de estatura, 30 a 35 años, contextura media, tez trigueña oscura, cabello corto negro, ojos oscuros, barba tipo candado. Vestía camisa negra, suéter blanco en la espalda, pantalón negro y gorra negra.

Sospechosa #4 (Femenina): Aproximadamente 1.60m a 1.65m de estatura, 40 a 45 años, contextura gruesa, tez blanca, cabello largo oscuro con franjas claras, ojos oscuros. Vestía blusa blanca y pantalón negro.

Cualquier información que pueda ayudar a identificar a estas personas es considerada indispensable.