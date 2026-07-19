Violento homicidio: Guarda de seguridad es asesinado a tiros

Un oficial de seguridad privada fue asesinado a balazos la noche del sábado dentro de las instalaciones del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), en un hecho que, de forma preliminar, apunta a un aparente asalto para robarle su arma de reglamento.

Según la información inicial, la alerta se recibió a las 11:55 p. m., luego de que la empresa de seguridad perdiera comunicación con el vigilante que custodiaba la sede de Incopesca, ubicada en el sector de El Prado de La Rita de Pococí.

Al lugar se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública, quienes encontraron al guarda tendido en el suelo dentro de las instalaciones. Tras una inspección preliminar, determinaron que presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Las primeras versiones indican que los responsables habrían aprovechado los fuertes aguaceros que afectaban la zona para cortar la malla perimetral e ingresar al inmueble sin ser detectados, sorprendiendo al oficial.

De acuerdo con las autoridades, todo apunta a que los sospechosos sustrajeron el arma que portaba la víctima antes de huir del sitio.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se presentaron a la escena y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Con información de corresponsal de la zona.