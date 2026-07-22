Violento homicidio en La Merced: Disparan contra víctima en vía pública

Un hombre habría perdido la vida luego de que dos sujetos en moto le habrían disparado y posteriormente le habrían propinado una herida con arma blanca en el sector de La Merced, San José.

Ante este hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó dos allanamientos la mañana de este miércoles en San Juan de Dios y en San Rafael Arriba de Desamparados, donde logró la detención de un sujeto de apellido García, de 37 años y de nacionalidad nicaragüense, quien figura como sospechoso del delito de homicidio calificado.

Según los agentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado 12 de abril de este año, cuando, en apariencia, el sospechoso, en compañía de una mujer de apellido Aburto de 27 años, habría abordado a la víctima en vía pública y le habría disparado y propinado una herida de arma blanca.

La víctima identificada con el apellido Rodríguez, de 34 años, falleció en el sitio.

Por su parte, la mujer involucrada se encuentra en prisión por otros hechos cometidos, desde el 25 de junio del presente año.

Como resultado de los allanamientos se decomisó:

Celulares

Prendas

El sujeto quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

Foto: OIJ