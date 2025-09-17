El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un violento homicidio que tuvo lugar la madrugada de este miércoles.

Según destacan las autoridades, el hecho se habría presentado a eso de las 2:00 a.m. en el sector de Concepción de Alajuelita.

De acuerdo con la versión preliminar, en una estructura tipo búnker se habría presentado una riña, la cual finalizaría incluso sobre vía pública.

En apariencia, el ahora fallecido participó en este suceso. Durante el altercado la víctima fue herida con arma blanca, lo que provocó que perdiera la vida.

Agentes judiciales se apersonaron al sitio, e identificaron a la víctima como un hombre de apellido Guzmán, de 27 años.

La víctima presentaba heridas en el tórax. Cabe destacar que en el sitio las autoridades lograron recolectar 2 cuchillos que serán analizados.

Cabe destacar que la Fuerza Pública logró detener a 2 hombres en el sitio, los cuales serán investigados para determinar si participaron en este homicidio.

El caso continúa en investigación.