Violento crimen: matan joven a balazos en plena plaza de fútbol

Un hombre de 26 años fue asesinado a balazos la noche del lunes, mientras permanecía sentado en la gradería de una plaza de fútbol en el sector de Cieneguita, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima con el apellido Paguaga, de 26 años. De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 10:15 p. m., cuando el hombre se encontraba en la gradería ubicada al costado oeste de la plaza de fútbol de Cieneguita.

Según las autoridades, uno o varios sujetos se acercaron hasta donde estaba la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones a muy corta distancia. Paguaga sufrió heridas en el tórax y las piernas, falleciendo en el sitio.

Violento homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raul Cascante.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 10:01 p. m. y desplazó una unidad de soporte básico. Al llegar al lugar, los socorristas localizaron al hombre con un impacto de bala en el tórax y lo declararon sin signos vitales.

Versiones de vecinos indican que el fallecido acostumbraba reunirse en ese sitio durante las tardes y noches y que trabajaba en labores de construcción. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.

Agentes del OIJ de Limón realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Además, iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables del ataque.

Con información complementaria del corresponsal Raul Cascante.