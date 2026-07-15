Violento choque entre motocicletas cobra la vida de un joven

Un motociclista de 24 años falleció la madrugada de este miércoles, tras una colisión entre dos motocicletas ocurrida sobre la Ruta Nacional 4, en Pital de San Carlos.

El accidente también dejó a otro conductor herido, quien fue trasladado a un centro médico.

El hecho se registró a unos 150 metros al oeste del puente sobre el río Tres Amigos. De acuerdo con la información preliminar, el joven de apellido Rojas conducía una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, impactó por detrás otra motocicleta manejada por un hombre de apellido Vargas.

Ambos vehículos viajaban en sentido de oeste a este, en un tramo recto de la carretera donde, según las autoridades, hay poca iluminación y la demarcación vial es deficiente.