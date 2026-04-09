Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y otras 2 en condición crítica la mañana de este jueves en el sector conocido como La Recta del Tigre en Sarapiquí.

La emergencia fue atendida por cuerpos de socorro que se desplazaron rápidamente al lugar tras el reporte de una colisión entre 2 vehículos. A su llegada, confirmaron la gravedad del incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, una persona perdió la vida en el sitio, mientras que una mujer fue trasladada al hospital de Guápiles y otra persona más a la Clínica de Río Frío en condición estable.



Aparatoso accidente en Sarapiquí.

Inicialmente se reportó que varias personas resultaron heridas, incluyendo una mujer que quedó prensada entre los restos de uno de los vehículos, lo que obligó a los rescatistas a utilizar equipo hidráulico para su liberación. Las labores de extracción se realizaron bajo condiciones complejas debido al fuerte impacto.

Aparatoso accidente en Sarapiquí.

El paso por la zona se mantiene afectado mientras continúan las labores de atención y levantamiento de la escena por parte de las autoridades correspondientes.

Además, recomiendan utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en este importante tramo vial de la Ruta 4.

Con información del corresponsal Alfonso Gatgens.