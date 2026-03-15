Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una aparatosa colisión entre una motocicleta y un vehículo dejó como resultado un fallecido y dos heridos de gravedad en Batán, Limón.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 am de este domingo, sobre ruta 32, propiamente frente al restaurante Pantera.

Según la información preliminar, la motocicleta transitaba en el mismo sentido que el vehículo cuando impactan fuertemente.

Al llegar la Cruz Roja al sitio, confirman el fallecimiento del conductor de la motocicleta, mientras que en el carro, un hombre permanecía prensado en condición delicada, el cual fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos.

Una tercera persona fue trasladada al centro médico con heridas de gravedad. Por el momento, la vía se encuentra cerrada mientras atienden la emergencia.

Se desconocen las causas del accidente.

Con información de corresponsal de la zona.