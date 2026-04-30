Violento choque deja un motociclista fallecido en Ruta 32

Un hombre a bordo de una bicimoto perdió la vida tras chocar con la parte trasera de un tráiler, en la ruta 32, La Unión de Guápiles, Limón.

El accidente ocurrió minutos antes de las 4:00 p.m, cuando, por razones que se desconocen, la víctima viajaba en sentido San José-Limón, colisionó violentamente contra el tráiler que circulaba en el mismo sentido, ocasionándole lesiones en la cabeza y el tórax.

Al llegar las unidades de la Cruz Roja Costarricense, confirmaron que el hombre se encontraba sin vida.

Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen custodiando la escena mientras llega el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

El paso se mantiene regulado por parte de la policía de tránsito.

Con información del corresponsal de la zona.