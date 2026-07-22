El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a varias personas que aparecen en un video y que figuran como sospechosas de integrar una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama mediante la modalidad de bajonazo.

La investigación está a cargo de la Delegación Regional de Alajuela y se relaciona con un caso ocurrido el 12 de febrero de 2025 en el sector de Canoas de Alajuela, donde una mujer fue interceptada cuando salía de hacer ejercicio.

Según el OIJ, los sospechosos habrían privado de libertad a la víctima durante varias horas, además de despojarla de sus pertenencias y de su vehículo de alta gama.

Los agentes judiciales indicaron que este hecho no sería aislado. Actualmente investigan al menos 22 casos con un patrón similar, en los que las víctimas son mujeres que conducían vehículos de lujo y fueron abordadas para robarles el automóvil.

Como parte de las diligencias, el OIJ divulgó un video con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y avanzar con la investigación.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información relevante sobre estos hechos para que la brinde de forma confidencial al 800-8000-645 o al correo [email protected], del Centro de Información Confidencial del OIJ.