Violento ataque armado: Balean vivienda y hieren a mujer

Una mujer de 38 años, de apellido García, resultó herida por arma de fuego la tarde del martes tras un ataque ocurrido en el sector de Acosta.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado a eso de las 5:46 p.m.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba dentro de una vivienda cuando, en apariencia, una motocicleta con dos hombres llegó al lugar.

Presuntamente, uno de los sujetos descendió del vehículo y comenzó a disparar en varias ocasiones contra la casa, para luego darse a la fuga junto a su acompañante.

Producto del ataque, la mujer fue impactada en el muslo derecho y trasladada al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.