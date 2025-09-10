El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este miércoles un total de 4 allanamientos tras una investigación por el delito de un homicidio.

El caso con el que se vincula dicha movilización es con el asesinato de un menor de 15 años en Matama de Limón.

Estos hechos habrían ocurrido el 17 de abril del presente año, cuando el menor llegó a las afueras de un bar en una motocicleta y desde el interior de la propiedad le dispararon en múltiples ocasiones.

Esto provocó que el joven fuera trasladado herido a un centro médico, donde fue declarado fallecido minutos después de ingresar.

Los sospechosos del caso se habrían dado a la fuga.

Tras las investigaciones, los agentes judiciales realizan los allanamientos y logran detener a un hombre de apellido Alvarado, de 25 años, quien figura como sospechoso de participar en este homicidio.

A su vez, en diferentes inmuebles allanados se ubica droga tipo marihuana, un laboratorio de marihuana hidropónica, en uno 50 plantas de dicha droga y en otro 60.

Por almacenamiento de droga se logró detener a otro sujeto, el cual fue identificado como un nicaragüense de apellido Bartis de 28 años.

Los detenidos serán presentados al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.

Las investigaciones continúan, ya que no se descartan más detenciones.