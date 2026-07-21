Violento asalto: roban en casa, retienen adultos mayores y los abandonan 

Dos adultos mayores fueron víctimas de un violento asalto la noche del lunes en la comunidad de El Bambú, en Horquetas de Sarapiquí, donde varios sujetos ingresaron a su vivienda, los retuvieron contra su voluntad y posteriormente los abandonaron en otro sector del cantón.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p. m., cuando cuatro hombres ingresaron por la parte trasera de la propiedad donde se encontraban las víctimas.

Tras ingresar al inmueble, los sospechosos habrían sometido a la pareja y la obligaron a subir a un vehículo Toyota Hilux color negro, propiedad de las víctimas.

“Los oficiales atendieron un reporte sobre un aparente asalto a una vivienda y, al llegar al sitio, encontraron el inmueble con las puertas abiertas y en completo desorden. De acuerdo con la información recabada, cámaras de seguridad registraron el momento en que varios sujetos presuntamente privaron de libertad a los propietarios de la vivienda y huyeron en un vehículo propiedad de los dueños“, indicó el Ministerio de Seguridad Pública.

Horas después, ambos adultos mayores fueron abandonados en la comunidad de Ticari, donde fueron localizados alrededor de la medianoche. Familiares y oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio y los trasladaron nuevamente hasta su vivienda en Horquetas.

Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban en buen estado de salud tras el incidente.

Las autoridades iniciaron un operativo para localizar a los responsables y recuperar el vehículo robado. Durante la madrugada de este martes, el carro fue ubicado por las autoridades abandonado en vía pública en Poasito de Alajuela.

Declaraciones del Director General de Fuerza Pública, comisario Raúl Rivera.

“Tras la verificación en las bases de datos, se confirmó que el automotor mantenía una orden de captura activa por una investigación relacionada con los delitos de privación de libertad y robo de vehículo”, agregó el Ministerio de Seguridad Pública.

Violento asalto en Sarapiquí.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias del asalto y dar con el paradero de los sospechosos.

Con información del corresponsal Alfie Gatgens.