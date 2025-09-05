Un violento asalto quedó captado por la cámara de seguridad de un supermercado en el sector de La Lomas, en Parrita.

El hecho fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que los hechos se dieron a eso de las 7:15 p.m. del lunes 1° de setiembre 2025.

En imágenes se observa como los sospechosos, vestidos de negro y usando guantes amarillos y cascos, ingresan al comercio armados.

Estos amenazan directamente a los dueños, a quienes incluso golpean y patean en repetidas ocasiones.

El OIJ destacó que sustrajeron aproximadamente 200 mil colones de dinero en efectivo y botellas con licor.

Además, tal y como se ve en imágenes, al huir disparan en reiteradas ocasiones de manera directa contra el local comercial.

Las autoridades mencionaron que este caso se encuentra en investigación.