El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un violento hecho que se presentó la madrugada de este lunes.

Según detallan las autoridades, el suceso se habría presentado en el sector de Los Chiles, en Alajuela.

En apariencia, 2 sujetos que llegaron en motocicleta a un bar de la zona e ingresaron para asaltarlo.

En determinado momento disparan por la espalda a una mujer que trabajaba en el sitio.

Los sospechosos habrían tomado la caja registradora del lugar para después darse a la fuga.

La mujer fue trasladada por personal de la Cruz Roja Costarricense al Hospital de Los Chiles en condición crítica.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y dar con los sospechosos.