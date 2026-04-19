Violento asalto en Siquirres deja a un hombre herido de bala

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Un hombre de 28 años, identificado con el apellido Mora, resultó herido de gravedad tras ser víctima de un aparente asalto la noche de este sábado en el sector de La Guaria, en Siquirres.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a las 8:00 p.m. aproximadamente, cuando el afectado se desplazaba a bordo de una bicimoto.

En determinado momento, Mora fue interceptado por sujetos que querían robarle el vehículo. Posteriormente, los sujetos dispararon el arma, impactándolo en el tórax del ofendido.

Tras el ataque, Mora fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular hacia un centro médico de la zona para recibir atención.

La Subdelegación Regional de Siquirres del OIJ asumió el caso y se mantiene en investigación para esclarecer el suceso.

Hasta el momento, las autoridades trabajan en la localización de los sospechosos de cometer el delito.