Violento asalto en Chilamate: disparan a víctima y se llevan carro

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Un violento asalto dejó como resultado un hombre herido de bala en el sector de Chilamate en Sarapiquí, esta madrugada.
La víctima fue identificada con el apellido Cabezas, de 32 años.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 12:45 a.m, cuando la víctima regresaba desde Puerto Viejo de Sarapiquí hacia La Palmera, donde reside, tras haber ido a dejar a un amigo, y durante el trayecto se le estalló una llanta, lo que lo obligó a detenerse a un costado de la carretera.
Mientras permanecía en el sitio, fue abordado por dos sujetos a bordo de una bicimoto, quienes lo habrían atacado con un arma blanca, causándole heridas en las manos y en el tórax, y posteriormente se robaron el vehículo.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro fue localizado a 1,5 kilómetros del incidente, ya que, como mantenía una llanta ponchada, no pudieron avanzar más, por lo que lo dejaron en la carretera junto con la bicimoto.
Por su parte, la víctima fue trasladada en condición grave a la Clínica de Puerto Viejo y, posteriormente, remitida al Hospital de Guápiles.
Agentes judiciales mantienen el caso bajo investigación para esclarecer los hechos y dar con los sospechosos.