El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a los dos hombres que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de robo agravado.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre del 2025 a eso de las 8:58 p.m. en el distrito Catedral, en San José, cuando, en apariencia, la víctima se encontraba diagonal a las inmediaciones de un hotel, y fue abordado por los dos sujetos, quienes aparentemente, mediante la inmovilización tipo candado chino y golpes, le sustrajeron sus bienes materiales.

Características de los sospechosos:

Sospechoso #1:

Entre 1.70 y 1.75 m de estatura aproximadamente.

De 20 a 25 años aproximadamente.

Contextura delgada.

Tez trigueña clara.

Cabello corto color negro.

Vestía abrigo color negro, pantalón color gris oscuro y tenis color negro.

Sospechoso #2:

Entre 1.70 y 1.75 m de estatura aproximadamente.

De 30 a 35 años aproximadamente.

Contextura delgada.

Tez trigueña clara.

Cabello corto color negro.

Vestía suéter color gris, pantalón negro y tenis color negro.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.