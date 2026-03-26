El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a los dos hombres que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de robo agravado.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre del 2025 a eso de las 8:58 p.m. en el distrito Catedral, en San José, cuando, en apariencia, la víctima se encontraba diagonal a las inmediaciones de un hotel, y fue abordado por los dos sujetos, quienes aparentemente, mediante la inmovilización tipo candado chino y golpes, le sustrajeron sus bienes materiales.
Características de los sospechosos:
Sospechoso #1:
- Entre 1.70 y 1.75 m de estatura aproximadamente.
- De 20 a 25 años aproximadamente.
- Contextura delgada.
- Tez trigueña clara.
- Cabello corto color negro.
- Vestía abrigo color negro, pantalón color gris oscuro y tenis color negro.
Sospechoso #2:
- Entre 1.70 y 1.75 m de estatura aproximadamente.
- De 30 a 35 años aproximadamente.
- Contextura delgada.
- Tez trigueña clara.
- Cabello corto color negro.
- Vestía suéter color gris, pantalón negro y tenis color negro.
El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.