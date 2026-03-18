El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a tres sujetos sospechosos de participar en un robo agravado, ocurrido en Pocora de Guácimo, en Limón.

Los hechos se registraron el 11 de octubre de 2025, a eso de las 10:10 p.m., cuando en apariencia los individuos ingresaron armados a una estación de servicio. Según el informe, amenazaron tanto al guarda de seguridad como al pistero y lograron sustraer el arma de fuego del oficial, un chaleco antibalas, celulares y dinero en efectivo.

Todo lo ocurrido quedó captado en video, material que ahora es clave para el avance de la investigación.

De acuerdo con el OIJ, los sospechosos presentan las siguientes características:

Sospechoso #1: masculino, contextura delgada, aproximadamente 1.70 m de estatura, tez blanca. Vestía abrigo negro, jeans celeste, tenis negros y casco rojo.

Sospechoso #2: masculino, contextura delgada, aproximadamente 1.74 m. Vestía abrigo con franjas horizontales azul, blanco y verde, jeans azul, tenis negros y casco negro.

Sospechoso #3: masculino, contextura robusta, aproximadamente 1.72 m, tez blanca. Vestía abrigo con gorro gris, short negro y tenis blancos.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre estos sujetos comunicarse de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.

El caso continúa en investigación para dar con el paradero de los responsables.