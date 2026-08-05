2 hombres fueron detenidos y un arsenal de alto poder fue decomisado tras un operativo desarrollado entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública, luego de un violento asalto a una vivienda ocurrido en Ostional de Guanacaste.

El caso inició la noche del lunes 3 de agosto, cuando varios sujetos armados irrumpieron en una casa ubicada en el sector de Río Montaña, donde amenazaron a los ocupantes y sustrajeron una motocicleta valorada en aproximadamente ₡5 millones, un dron, equipo fotográfico y otras pertenencias de alto valor.

Tras recibir la alerta mediante el sistema 9-1-1, oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar y detener a 2 sospechosos de apellidos Valverde, de 32 años, y Villegas, de 38, quienes posteriormente fueron puestos a las órdenes del OIJ.

Las investigaciones permitieron a los agentes judiciales ubicar una vivienda en Gamalotal de Nicoya, donde presuntamente se escondían parte de los artículos robados. Con autorización judicial, el inmueble fue allanado la tarde del martes.

Durante el operativo se recuperó la motocicleta robada, el dron, equipo fotográfico, un casco para motociclista, una cadena de oro y otros objetos pertenecientes a la víctima.

Además, los agentes localizaron un importante arsenal compuesto por 8 armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un fusil AR-15, una subametralladora Uzi, 2 pistolas, 2 escopetas y 2 carabinas.

El subdirector general interino del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que el hallazgo de este tipo de armamento hace presumir que los detenidos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos.

“No descartamos que dentro del trasfondo de este grupo de estas personas detenidas exista todo un conglomerado criminal que esté ejerciendo algunas otras acciones y que eventualmente también se dedican a cometer asaltos”, afirmó.

El jerarca agregó que Guanacaste, especialmente sectores como Tamarindo, Nicoya y Liberia, ha registrado un incremento en delitos violentos, por lo que las armas decomisadas serán sometidas a análisis para determinar si fueron utilizadas en homicidios u otros crímenes.

“Vamos a verificar todo el tema de estas armas para ver si alguna de esas armas puede estar involucrada en algún evento que haya culminado en homicidios.”, concluyó Muñoz.

Los 2 sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes mientras la investigación continúa.