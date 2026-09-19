Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió recuperar cerca de 4.000 cajas y bolsas con productos que habían sido sustraídos de un contenedor durante un asalto a un camionero en Liberia.

El caso

Los hechos ocurrieron entre el 11 y 12 de setiembre, sobre la ruta 1, en las cercanías de la rotonda de barrio Corazón de Jesús, en Liberia, alrededor de las 7:00 p.m.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, el conductor transportaba un contenedor con productos con destino a Honduras y se había estacionado a la orilla de la carretera, aparentemente para descansar.

Foto: OIJ.

Minutos después, al parecer, un hombre se subió al camión por el lado del acompañante y lo amenazó con un arma de fuego larga. Posteriormente, otro sujeto habría ingresado por el lado del conductor, portando aparentemente una pistola.

El conductor habría sido golpeado y obligado a ingresar al camarote del vehículo, donde, según la investigación, fue atado de pies y manos y le cubrieron el rostro.

Foto: OIJ.

Los sospechosos se llevaron el camión y el contenedor con el conductor retenido durante varias horas. Posteriormente, cuando la víctima logró percatarse de que los sujetos se habían retirado, pidió ayuda y descubrió que se habían llevado el contenedor.

El hombre se encontraba en el sector de San Carlos, por lo que interpuso la denuncia ante el OIJ de Ciudad Quesada. A partir de ahí se inició una investigación en la que participaron agentes de las oficinas de Liberia, Guápiles y San Carlos, así como funcionarios de la Sección de Asaltos del OIJ de San José, con apoyo de la Fuerza Pública.

Durante las diligencias, los agentes obtuvieron información que apuntaba a que, después de dejar al conductor en San Carlos, los sospechosos habrían trasladado el contenedor hasta el sector de Jiménez de Guápiles.

Foto: OIJ.

Según la investigación, el contenedor habría ingresado a una propiedad utilizada como predio, donde aparentemente la mercadería fue descargada y almacenada en una bodega o estructura ubicada en el lugar.

Los agentes realizaron vigilancias y seguimientos y, en determinado momento, observaron salir de la propiedad tres vehículos: dos automóviles y un pick-up. En apariencia, los vehículos transportaban parte de los productos que habían sido sustraídos del contenedor.

Ante esta situación, los investigadores coordinaron con oficiales para establecer un retén en carretera. La intervención se realizó a la altura de Río Sucio, donde fueron detenidos los tres vehículos.

En el operativo quedaron detenidos tres hombres, de apellidos Mosquera, de 38 años; Vargas, de 29; y Villegas, de 39.

Foto: OIJ.

Posteriormente, bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes judiciales allanaron la propiedad alrededor de las 3 de la madrugada de este sábado.

En el sitio localizaron gran cantidad de la mercadería que, en apariencia, había sido sustraída del contenedor. Entre lo recuperado había:

404 bolsas plásticas con toallas femeninas.

581 cajas con pañales.

837 cajas que contenían toallas femeninas.

95 bolsas transparentes con pañales.

Cajas de cartón con pañales y toallitas húmedas para bebé.

En total, el OIJ contabilizó aproximadamente 3.953 cajas y bolsas con productos que eran transportados en el contenedor.

El contenedor no fue localizado dentro de la propiedad. La mercadería recuperada fue entregada a la empresa propietaria.

Foto: OIJ.

Los tres detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica. La investigación continúa para esclarecer la participación de los sospechosos y ubicar el contenedor utilizado para transportar los productos.