Dos balaceras ocurrieron la noche de este sábado en la provincia de Guanacaste, que dejó como resultado 2 hombres fallecidos en el lugar.

La primera balacera ocurrió en el sector de Nicoya, Guanacaste, a eso de las 6:57 p.m, donde un hombre de aproximadamente 21 a 30 años recibió heridas de arma de fuego en cabeza, abdomen y extremidades.

Inmediatamente, se desplazó la Cruz Roja a la escena con una unidad básica y al llegar el hombre se encontraba sin signos vitales.

Segundo caso

La otra balacera se presentó en Nandayure, Guanacaste, a las 10:58 p.m, donde un hombre de apellido Montero, de 20 años, recibió 5 impactos de bala en cabeza, tórax, y extremidad inferior derecha, según informaron las autoridades.

Al llegar la Cruz Roja al lugar, encontraron al hombre sin signos vitales.

Ambos casos se mantienen bajo investigación.