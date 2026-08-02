Violenta colisión entre dos motos deja cuatro heridos graves

Un violento accidente ocurrió la noche del sábado, dejando como resultado cuatro personas en condición crítica, en Cariari de Pococí, Limón.

El hecho ocurrió a eso de las 11:27 p.m, frente al salón comunal de Astúa Pirie, justo en una curva pronunciada; cada motocicleta llevaba dos ocupantes.

Oficiales de la Fuerza Pública circulaban por el lugar cuando observaron el accidente, por lo que inmediatamente dieron aviso a la Cruz Roja Costarricense.

Tras la valoración, confirmaron cuatro personas graves, con múltiples, fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas al hospital de Guápiles y clínica de Cariari.

En apariencia, el exceso de velocidad seria la causa del accidente.

Con información del corresponsal de la zona.