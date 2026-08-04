Una violenta colisión entre dos motocicletas dejó como resultado tres personas graves la noche de este lunes en Cariari de Guápiles.

Se trata de una motocicleta del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y otra particular cuyo conductor llevaba una pizza.

Foto: corresponsal de la zona

El accidente ocurrió en la conocida vuelta del salón comunal de Astua Pirie de Carirari, Pococi, mismo lugar donde el sábado ocurrió otra colisión entre motocicletas que dejó cuatro heridos graves.

De momento, la Cruz Roja Costarricense trasladó a los heridos al centro médico, con fracturas.

Noticia en desarrollo.

Con información del corresponsal de la zona.

Foto: corresponsal de la zona