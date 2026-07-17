Violenta banda de robacontenedores cae bajo la mira del OIJ

Autoridades dan un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al robo de contenedores, tras ejecutar una serie de allanamientos en Alajuela como parte de una investigación por el asalto a un tráiler cargado con mercadería de alto valor.

Las diligencias permitieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)la captura de un hombre de apellido Mendieta, de 32 años, quien figura como sospechoso de participar en un robo ocurrido el 29 de enero de 2026, cuando un grupo de delincuentes interceptó un contenedor que transportaba artículos tecnológicos y otra mercadería.

Según explicó el subdirector a. i. del OIJ, Vladimir Muñoz, la investigación permitió identificar al sospechoso y reunir evidencia para intervenir varias propiedades.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron prendas de vestir, un arma de fuego calibre .22, otra calibre .38, un vehículo, documentación y pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público por su presunta participación en el delito de robo agravado, así como por la aparente tenencia de drogas.

Las autoridades advirtieron que este tipo de delitos responden a estructuras criminales organizadas, que previamente seleccionan los cargamentos y actúan con un alto nivel de violencia contra los conductores.

“Ellos hacen su inteligencia. Abordan los vehículos, los camiones, por lo menos entre cinco y seis personas. Con suma violencia, les bloquea el paso; con armas de fuego los obligan a descender del vehículo o ellos los abordan, trasladándolos de manera violenta”, detalló el jerarca.

El OIJ agregó que, en algunos casos, las víctimas han sufrido heridas por arma de fuego u otras agresiones durante los asaltos.

Aunque ya se logró una detención, las investigaciones continúan, pues las autoridades consideran que más personas integran esta estructura criminal.

“Reconocemos, obviamente, que hay participación de más personas; sin embargo, las investigaciones continúan con la finalidad de poder detener e identificar a más personas”, concluyó.

Este caso forma parte de los esfuerzos que mantiene el OIJ para frenar el robo de carga pesada, un delito que afecta tanto a transportistas como a empresas del sector logístico y genera importantes pérdidas económicas.