El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes una serie de allanamientos en el sector de Sarapiquí.

Esta movilización se desarrolla por al menos 9 causas de violentos asaltos a viviendas.

Según destacan las autoridades, los sospechosos de estos casos ingresaban de manera violenta, amordazaban a las víctimas y robaban menaje de las casas y vehículos de alta gama.

Foto: Alfie Gatgens.

Los casos habrían ocurrido todos en el sector de San Carlos, pese a que los sospechosos viven en Sarapiquí.

Las autoridades además se encuentran realizando un gran operativo en la zona debido a que 2 de los sospechosos lograron huir.

De momento, entre lo decomisado, las autoridades destacan que tienen herramientas, teléfonos celulares y se recuperaron al menos 4 vehículos que habían sido robados.

Noticia en desarrollo.