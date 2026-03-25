Violenta balacera deja 2 hombres muertos y uno en estado crítico

Una violenta balacera registrada la noche del martes en Jicaral de Lepanto en Puntarenas, dejó como saldo 2 hombres fallecidos en el sitio y otro gravemente herido, según información de la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue atendido a las 10:06 p.m. por una unidad básica de emergencias, tras reportarse múltiples detonaciones en la zona.

A la llegada de los socorristas, se confirmó que 2 hombres adultos ya no presentaban signos vitales. En el mismo lugar, un tercer hombre fue hallado con múltiples impactos de bala, por lo que fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Jicaral.

De acuerdo con información preliminar, un video del ataque evidenciaría la intensidad del hecho, en el que se habrían escuchado más de 15 detonaciones en el lugar.

Las circunstancias que rodean el suceso aún no han sido esclarecidas, y se está a la espera de las autoridades judiciales que realizarán las investigaciones respectivas para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.