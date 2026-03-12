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La violencia en los centros educativos del país refleja “patrones normalizados en la sociedad costarricense”; así lo afirman los expertos en psicología y criminología de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED).
En los últimos días, el país se estremeció por el fallecimiento de un joven de 18 años de manera violenta. Un día después, dos estudiantes de colegios diferentes de Upala se enfrentaron a golpes.
Los expertos reconocen que los hechos ocurridos en estos centros educativos, en su mayoría, son reproducidos por conductas “normalizadas en la sociedad que los alberga”.
Adicionalmente, los especialistas afirman que estas actitudes se producen tras una emoción violenta o un conflicto no resuelto.
Los expertos llaman a los padres de familia, docentes y comunidades a identificar las señales de alerta como la impulsividad o el aislamiento para prevenir tragedias o pérdidas de vidas jóvenes en entornos educativos.