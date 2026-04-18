Violencia económica contra la mujer: Dependencia económica, vulnerabilidad y respuestas del derecho costarricense 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Cuando hablamos de violencia contra la mujer, solemos pensar en agresiones físicas. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas veces la agresión comienza antes, con el control del dinero, la imposibilidad de trabajar o con la dependencia para cubrir necesidades básicas, lo que como consecuencia limita la autonomía de la mujer y reduce sus posibilidades reales de salir de una relación sumida en un ciclo de violencia.

La violencia económica está estrechamente vincula con la desigualdad de género y las relaciones de poder en el ámbito interpersonal y social. En particular, la OMS (RESPECT women: Preventing violence against women, 2025), identificó que las relaciones caracterizadas por desigualdad y dependencia económica respecto de la pareja constituyen un factor de riesgo relevante en la violencia contra las mujeres, en tanto limitan su capacidad real de abandonar contextos abusivos o acceder a mecanismos de protección.

En ese contexto, la Ley contra la Violencia Doméstica permite fijar una obligación alimentaria provisional para la presunta víctima y sus dependientes, incluso sin prueba formal del parentesco (art. 3 inc. l). Esta previsión responde a la comprensión de que la falta de recursos económicos constituye uno de los factores que más inciden en la permanencia de la víctima en contextos de violencia.

Por su parte, en el ámbito penal, también se reconoce esta dimensión económica de la violencia, y se prevé la posibilidad de que, si se ordena como medida cautelar contra la persona imputada, el abandono del domicilio, el tribunal también puede disponer, a solicitud de parte, que la persona encartada deposite una suma de dinero para cubrir los gastos de alimentación y habitación del grupo familiar que dependa de ella (Código Procesal Penal, art. 249). Esta medida, aunque temporal, busca evitar que la protección genere una situación de desamparo económico, asegurando condiciones mínimas de subsistencia mientras se desarrolla el proceso.

En términos prácticos, estas medidas permiten que la persona afectada no tenga que elegir entre su seguridad y su subsistencia. De ahí que la intervención judicial temprana en el plano económico puede marcar una diferencia real en la protección de las mujeres víctimas de violencia de pareja, porque donde hay dependencia económica, la violencia no solo se sufre: se sostiene.