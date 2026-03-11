Violencia contra la mujer va más allá de abusos físicos  

La violencia contra la mujer se ha convertido en algo muy cotidiano dentro de nuestra sociedad; lamentablemente, la mayoría de las mujeres que mueren o son maltratadas reciben estos actos por personas cercanas como sus esposos o exparejas.

En Costa Rica existe la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, esta busca proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, violencia vicaria (violencia contra algún familiar de la víctima) específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.

Sin embargo, a pesar de que existan estas leyes, cada vez aumentan los delitos. Dentro de los casos más comunes que atiende la sección especializada del Organismo de Investigación Judicial se encuentran:

Ofensas a la dignidad.

Amenazas.

Incumplimiento de medidas de protección.

Restricción a la libertad de tránsito.

Daños al patrimonio.

Dentro de las acciones que llevan a cabo las autoridades de esta sección están: brindar medidas de protección en caso de que la víctima lo requiera, valoración por parte de forenses, en fin, de salvaguardar a la víctima.

Además, las autoridades le hacen un llamado a la población, para que denuncien de manera confidencial si conocen de casos de agresiones, ya que en la mayoría de los casos que terminan en decesos, muchas de las víctimas presentaban agresiones reiteradas anteriormente.

Ante cualquier caso de violencia contra una mujer, puede llamar al 9-1-1 o bien a la línea confidencial del OIJ 800-8000 -645