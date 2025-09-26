La violencia con armas de fuego dejó tres hombres fallecidos en diferentes puntos del país entre la tarde del miércoles 24 y la mañana de este jueves 25 de setiembre.

El primer hecho ocurrió a eso de las 6:30 p.m. del miércoles en San Diego de Tres Ríos, La Unión. La víctima fue un hombre de apellido Gutiérrez, de 26 años, quien se encontraba en vía pública cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta.

Sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones. El joven recibió al menos 16 impactos de bala. Vecinos lo trasladaron a la Cruz Roja, pero al llegar ya fue declarado fallecido. En el sitio, los agentes recolectaron 24 indicios balísticos.

Horas más tarde, a eso de las 8:00 p.m. del mismo miércoles, un hombre de apellido Jiménez, de 29 años, murió en el Hospital Calderón Guardia. Él había sido ingresado ese mismo día tras ser herido de bala en al menos tres ocasiones en el sector de Purral, Goicoechea, alrededor del mediodía.

El tercer caso se registró la madrugada de este jueves en Playón Sur de Parrita, Puntarenas.

Vecinos alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en vía pública a eso de las 5:00 a. m.. La víctima fue identificada con el apellido Azúa, de 41 años, quien presentaba aproximadamente cinco impactos de bala.



Cifras de la Policía Judicial

La cifra del OIJ señalan que en lo que va del año ya son 642 víctimas, apenas siete casos menos que en el mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaban 649.

Por provincias, San José encabeza con 214 homicidios, seguido de Limón con 139, Puntarenas con 130, Alajuela con 96, Guanacaste con 77, Cartago con 55 y Heredia con 31. En cuanto al tipo de arma, la gran mayoría de homicidios se cometieron con arma de fuego, sumando 515 casos, mientras que 66 se atribuyen a arma blanca y 61 a otros medios.

El principal móvil continúa siendo el ajuste de cuentas o venganza, con 422 casos este año, seguido por riñas o discusiones con 69, hechos cometidos en el marco de otro delito con 39 y violencia doméstica con 27. En 83 homicidios la causa aún está por determinar.