Violencia alcanza cantón que mantenía cero homicidios el año anterior

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El cantón de Jiménez, ubicado en Cartago, contabiliza cinco homicidios durante el presente año, según datos confirmados a Grupo Extra por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De esa cifra, tres hechos se dieron en el distrito de Tucurrique, uno en Juan Viñas y otro más en la zona de Pejivalle.

Los datos mantienen en alerta a las autoridades debido a que hay un aumento del casi 500% con respecto al año anterior, donde no hubo ningún caso de este tipo contabilizado en todo el año.

Foto: Issac Villalta.

La preocupación es todavía mayor, ya que faltan casi dos meses y medio para que finalice el 2026, es decir, los delitos de este tipo pueden aumentar aún más.

¿Qué dicen las autoridades sobre el aumento?

El jefe del OIJ de Turrialba, Roelis Reyes Pichardo, aseguró que la venta de drogas y la disputa de territorio son la principal causa de estos homicidios en la zona de Cartago.

“La pugna que se está dando en estas partes del país es sobre los grupos que están dominando el narcomenudeo que quieren ingresar a la provincia y distribuir estupefacientes en la provincia”, afirmó Reyes.

Según el reporte judicial, cuatro de estos homicidios fueron por venta de drogas y uno más por una riña en el cantón.

Foto: Issac Villalta.

Trabajo en conjunto

Los Gobiernos Locales y las Intendencias de esta zona cartaginesa mantienen un estrecho trabajo para erradicar este tipo de conductas y así bajar el índice de criminalidad presentado en los primeros 10 meses del año.

“Constantemente realizamos campañas en centros educativos y otros espacios comunitarios para crear conciencia en los jóvenes y prevenir el consumo de drogas y alcohol, así como otros vicios”, declaró Ricardo Aguilar, vicealcalde de Jiménez.

Aguilar también relató a Grupo Extra que planean invertir al menos ₡57 millones para colocar cámaras de videovigilancia en diversos puntos del cantón y así tener un mejor control de lo que sucede en las “zonas calientes” de los diversos distritos.

Bandas toman el control de las zonas rurales

El Intendente de Tucurrique, Héctor Agüero, aseguró a este medio que algunas bandas criminales han optado por asentarse en zonas rurales y eso también afecta la seguridad del cantón.

“Hemos visto cómo estos grupos criminales llegan hasta nuestro cantón ya que salen de las provincias como Cartago y Limón; se aprovechan de los sitios montañosos y lejanos para cometer delitos”, puntualizó Agüero.

Foto: Issac Villalta.

El jerarca también aseguró que ya trabajan en una nueva delegación de la Fuerza Pública en este distrito para reforzar la seguridad de la población.

“Creemos que las personas jóvenes necesitan crecer en un entorno seguro, por eso hicimos una alianza con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para convertir la antigua escuela en una nueva delegación, además estamos invirtiendo en programas deportivos y culturales”, agregó el Intendente.

Otros retos del cantón

Vecinos de Jiménez relataron a Grupo Extra que el empleo y la seguridad siguen siendo grandes retos para el desarrollo de esta zona.

“Faltan oportunidades para trabajar, principalmente en construcción para no tener que ir hasta San José o Cartago a buscar el arroz y los frijoles”, detalló Carlos Umaña, vecino de Tucurrique.

Foto: Issac Villalta.

También señalaron que la infraestructura vial es otro a mejorar, principalmente por algunas zonas que se encuentran deterioradas por la cantidad de años y el paso de camiones.

Cartago violento

Con corte a este miércoles 14 de octubre, el OIJ contabiliza 58 homicidios en Cartago durante el 2026, 16 casos más en comparación al mismo periodo del año anterior cuando se tenían un total de 42 hechos de esta índole.