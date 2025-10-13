Según reportes, el Real Madrid contemplaría liberar a Vinícius Júnior si algún club oferta 250 millones de euros por él. El entorno del brasileño habría puesto la cifra como condición límite para permitir su salida. Aparecerían varios clubes europeos con capacidad para ofrecer esa suma, aunque hasta ahora no se ha concretado ninguna oferta formal.
Se indica, que el Madrid valora mantener al jugador por ser uno de sus activos más valiosos, pero que existe inquietud por su situación contractual y la presión mediática constante. Los rumores también apuntan a la posibilidad de que el club blanco utilice esta cifra como medida disuasoria frente a pretendientes, buscando proteger su escala salarial interna.
Escrito por: Francisco Brenes Herrera
Colaborador Grupo Extra