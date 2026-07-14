Vinculan a hombres de “Guato”con ataque a “Pecho de Rata”

Una llamada telefónica intervenida, e incorporada al expediente del caso “Riverside”, revela que personas vinculadas a Herald Ruiz, alias “Guato”, fueron mencionadas como posibles responsables del ataque armado contra una propiedad atribuida a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, hecho que ocurrió en noviembre de 2025, en Cahuita de Limón.

De acuerdo con el expediente judicial, la comunicación fue registrada el 27 de noviembre de 2025 entre López Vega, quien permanecía recluido en el centro penal La Reforma, y su hijo de apellido López Tyndall.

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Durante la conversación, el hijo relató que varios hombres ingresaron por la parte trasera de la denominada “Casa Amarilla”, una propiedad administrada por Kishna López Tyndall, con la aparente intención de sustraer un vehículo Toyota Prado.

Según el relato, la incursión terminó en un intercambio de disparos en el que uno de los presuntos atacantes murió.

En la llamada, López Tyndall le comenta a su papá que, según la información que había recibido, uno de los fallecidos “parece que era de la gente de ‘Guato’”. Además, le indica que existían versiones de que Herald Ruiz pretendía asesinar a otro sujeto identificado como Kerlton, quien presuntamente mantenía vínculos con un grupo rival.

Ante esa información, López Vega responde: “Ese ‘Guato’ es el de ‘Diablo’”, una manifestación que, según el expediente Riverside, resulta consistente con otras investigaciones en las que Ruiz Vargas fue identificado como el representante territorial de la estructura criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en el sector de Valle La Estrella.

La interpretación policial incluida en el expediente señala que la conversación evidencia el amplio conocimiento que ambos interlocutores tenían sobre las organizaciones criminales que operaban en la provincia de Limón, así como de las disputas existentes entre ellas.

Los investigadores también destacan que, durante la llamada, ambos analizan como posible móvil del ataque la búsqueda de dinero o cargamentos de droga que los agresores creían ocultos en la propiedad. Incluso mencionan la versión de un supuesto “tumbonazo”, expresión utilizada en el ámbito del narcotráfico para referirse al robo de droga, dinero u otras mercancías ilícitas pertenecientes a grupos rivales. Para la Policía Judicial, estos elementos fortalecen la hipótesis de los vínculos entre la organización de alias “Pecho de Rata” y otras estructuras criminales investigadas en el Caribe, además de aportar información sobre la dinámica de las disputas entre grupos dedicados al narcotráfico.

Toda esta información forma parte del expediente judicial del caso Riverside, en el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó comunicaciones intervenidas, informes policiales y otros elementos probatorios relacionados con la presunta operación de varias organizaciones criminales en Limón.