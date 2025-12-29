Para el Banco Central de Costa Rica (BCCR) lo ocurrido entre noviembre y diciembre con el tipo de cambio, donde cayó al valor más bajo en los registros de la entidad, reflejó que el mercado cambiario funciona como debería hacerlo.

El precio de la divisa bajó a ¢488,06.

“Es lo que le va a pasar el precio en cualquier mercado y hay una sobreoferta de algún producto, se da una mejor cosecha de tomates, papas o aguacate, el precio de ese producto baja. Llegó la cosecha de dólares y la demanda que quedó era menor, por eso vimos una disminución en el tipo de cambio. Es un mercado funcionando y no nos sorprendió porque es la respuesta del mercado a la sobreoferta de dólares”, indicó Roger Madrigal, presidente del BCCR

El directivo explicó que lo observado fue la tendencia del mercado cambiario en la época de fin de año y recalcó que, en la última semana del mes, posterior a la fecha límite para el pago del aguinaldo, tiende a secarse la oferta y regresa a la normalidad.

En el último mes, se han negociado más de $954 millones en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

“La economía tiene un ciclo y sigue repitiéndose. Si el futuro se comportara más o menos como ha sido el pasado reciente, no esperaría tanto tiempo para que el mercado vuelva a la normalidad”, agregó Madrigal.

Además, destacó que en marzo existe la posibilidad de una tendencia a la baja en el tipo de cambio debido al cierre fiscal y los pagos del impuesto sobre la renta.

Afectación a sectores

Debido a la reducción en el valor de la moneda extranjera, varios sectores productivos alzaron la voz por la afectación de la rentabilidad de sus negocios.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) manifestó su preocupación ante el efecto “asfixiante” que el tipo de cambio está generando sobre la operación, competitividad y estabilidad financiera de las empresas turísticas. Mientras que la Cámara de Exportadores Costarricenses (Cadexco) señaló que pidieron a las autoridades monetarias “una mayor sensibilidad y empatía” con el sector debido al riesgo de que el país pierda empleos por la apreciación del colón.

Sin embargo, Madrigal no comparte la visión de que el tipo de cambio sea un factor relevante en la competitividad del país.

“No se habla de la ecuación completa. No dicen cuáles son sus precios, serán los mismos de hace 20 años, su nivel de productividad será mayor o menor. Este país tiene que reconocer que tiene que hacer mejoras en la promoción de una mayor productividad, no competitividad necesariamente con el tipo de cambio, sino en la productividad.

Entonces, todas las reformas estructurales que se requieren hacer en este país desde infraestructura, educación, seguridad, mejoras de salud, integrar más a los más a las mujeres en los mercados laborales”, refutó el jerarca del BCCR.

Participación en el Monex

Cadexco también sugirió una mayor inclusión de las empresas transnacionales y exportadoras en el Mercado de Monedas Extranjera, de forma que puedan mitigar el impacto de la caída del tipo de cambio.

“Totalmente, más bien quisiéramos que mucha gente entre a participar en el Monex. Recuerde que el Monex fue creado el Banco Central para los costarricenses de hace ya casi 20 años y hemos hecho grandes esfuerzos para que la gente participe ahí de una forma segura. De hecho, eso es de las conversaciones que hemos tenido con la gente de Cadexco y les damos cursos para que sus asociados puedan usar la plataforma. Son bienvenidos”, comentó Madrigal.