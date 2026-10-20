Villatoro elogia a Alajuelense y no se achica ante Olimpia

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El técnico del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, reveló sus sensaciones sobre el duelo ante Olimpia y cuál es el club que ve como favorito.

El estratega guatemalteco no se achicó ante los hondureños y aseguró que solamente un club puede considerarse candidato.

“La prensa de Honduras siempre va a poner de favorito a Olimpia. Si hablamos de números, llegan a estas instancias por segunda vez porque en otras quedaron fuera, en la serie pasada no eramos favoritos, el único favorito es la Liga, porque el tricampeón”, dijo.

Villatoro hizo un llamado a sus jugadores sobre la concentración y la importancia de mantenerse atentos a cada detalle.

“Ojalá podamos continuar con las rachas positivas que llevamos, no hay margen al error, a la distracción. La emoción y las ganas nos tienen que guiar sin caer en el desequilibrio. En este tipo de partidos es importante la concentración”, concluyó.

Los brumosos recibirán a los albos en el “Fello” Meza, este miércoles a las 8:30 p.m.