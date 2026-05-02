Cartaginés y Herediano se enfrentarán este sábado en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, a las 8 p.m.

Amarini Villatoro disputará su primera semifinal en Costa Rica al mando del Club Sport Cartaginés, y espera poder llevar a los brumosos nuevamente a una final para luchar por la quinta estrella.

José Giacone, en la fase regular, le ganó los dos partidos al conjunto blanquiazul. Los rojiamarillos vencieron 1-0 a los brumosos en el Carlos Alvarado y, en el segundo encuentro, los derrotaron 1-2 en el “Fello” Meza.

El técnico brumoso, Amarini Villatoro, comentó que su equipo enfrenta una serie muy pareja en esta semifinal.

“El grupo ha trabajado bien; la clasificación es premio a la regularidad que mostraron durante todo el torneo. Logramos mantener al equipo en zona de clasificación durante todo el campeonato y ahora hay que cambiar la página. Los partidos que vienen son diferentes a los que se han jugado, hay que saber manejarlos; se terminan definiendo por detalles y enfrentamos una serie muy pareja. Estamos muy contentos de estar en esta semifinal y poder tener esa trascendencia en un equipo que, para mí, tiene la obligación de estar en estas instancias”.

Por su parte, José Giacone, técnico florense, comunicó que no le interesa si se habla mucho o poco del equipo, ya que están enfocados en el primer juego de ida ante Cartaginés y en tratar de llegar a la vuelta con ventaja.

“Que se hable poco o mucho de nosotros es secundario; debemos enfocarnos en la parte deportiva. Nos toca rendir en la cancha, como grupo e individualmente, para dar lo mejor al equipo. Queremos ratificar lo hecho en la primera fase, siendo un equipo sólido y compacto. La idea es no pensar en factores externos, sino provocar los resultados con nuestro juego”. Ambos técnicos tienen el objetivo de ganar el campeonato nacional y este sábado se definirá quién da el primer golpe en la mesa en busca de la final.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra