Vila-real, Castellón, (EFE). – El Villarreal logró una cómoda victoria ante el Real Oviedo, del exgerente manudo Agustín Lleida, condicionado por la expulsión de Alberto Reina y al que en la primera jornada del campeonato amargó su regreso a Primera División 24 años después.

Oviedo tuvo la opción de adelantarse en los primeros minutos tras penal errado por el venezolano Salomón Rondón. Después llegó la expulsión del visitante Reina y de manera casi inmediata los tantos.

El partido se rompió definitivamente para el Oviedo en el minuto 27, cuando Alberto Reina vio la segunda amarilla. Acto seguido, y tras un saque de esquina Etta Eyong inauguró el marcador de cabeza.

El camerunés pudo repetir, pero su compañero Guaye, con un disparo colocado desde la frontal, anotó el segundo tanto a nueve minutos del descanso.