Villalta repudia “vehementemente” al dictador Daniel Ortega por suprimir elecciones

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, repudió en el Plenario Legislativo las declaraciones del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua no volverán a realizarse elecciones.

Villalta calificó el anuncio como una muestra de la consolidación de “un proceso lento, pero claro, de destrucción de la democracia” en el país vecino, situación que, según afirmó, ha provocado dolor, persecución y exilio para miles de nicaragüenses.

“La fracción del Frente Amplio quiere repudiar vehementemente las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega en el sentido de que en Nicaragua no se volverán a hacer elecciones”, expresó el legislador.

Además, recordó que muchas de las personas afectadas por la represión hoy viven en Costa Rica tras haber sido expulsadas, perseguidas o despojadas de su nacionalidad.

“Es una traición a los más altos valores del pueblo nicaragüense que luchó durante décadas contra otras dictaduras”, manifestó el diputado, al tiempo que recordó que muchos costarricenses apoyaron esa lucha e incluso arriesgaron su vida por la liberación de Nicaragua en 1979.

Ortega manifestó que no habrá elecciones en Nicaragua, durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, con la que se puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.