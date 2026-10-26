Villalta ofrece disculpas por frase contra Marta Esquivel

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes una moción de rechazo a las expresiones emitidas por el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, contra la legisladora oficialista Marta Esquivel, luego de que el frenteamplista cuestionara su idoneidad para haber ocupado el cargo de magistrada.

La moción recibió 27 votos a favor del oficialismo y 19 en contra.

El documento plantea un “rechazo categórico” a las manifestaciones de Villalta contra Esquivel, así como a declaraciones posteriores relacionadas con el episodio.

Sin embargo, durante la discusión de la moción este lunes, Villalta reconoció que una de sus expresiones fue innecesaria y ofreció disculpas a Esquivel.

La diputada del PPSO, Marta Esquivel. Foto: Archivo.

“Creo que esa frase era innecesaria, creo que el mensaje que quería dar estaba claro y reconozco que se puede prestar para interpretaciones que yo no comparto al tratarse de una compañera. Creo que no me compete a mí juzgar la idoneidad de una persona para ocupar un cargo y creo que la frase fue desafortunada. Me disculpo con la diputada Esquivel”, dijo Villalta.

La controversia se originó durante la sesión del Plenario del 19 de octubre, cuando Villalta criticó una intervención de Esquivel relacionada con la Revolución Francesa.

“Diputada Marta Esquivel, yo no sé cómo usted llegó a ser magistrada, si no tiene ni idea de lo que pasó en la Revolución Francesa. No sabe qué pasó en la Revolución Francesa, oyó el eslogan de libertad, igualdad, fraternidad, pero no sabe nada más. Es increíble, es increíble, es increíble que hable de la Revolución Francesa, porque habló aquí de la Revolución Francesa y mostró que efectivamente no tiene conocimiento de lo que pasó en la Revolución Francesa”, manifestó en aquella ocasión.

La moción sostiene que Villalta tenía derecho a discrepar de los argumentos de Esquivel, pero considera que sus expresiones trascendieron la discusión sobre el contenido de su intervención.

Según la moción, la frase “yo no sé cómo usted llegó a ser magistrada” cuestionó la idoneidad de Esquivel para haber ocupado ese cargo y su trayectoria profesional, mientras que expresiones como “no tiene ni idea” o “no sabe nada más” se dirigieron a su capacidad personal.