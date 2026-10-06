Villalobos se desmarca del Transpacífico: “El voto de este diputado no lo tiene”

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El eventual ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico no tendría asegurado el voto del diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano, si las condiciones negociadas no responden a sus criterios para proteger a los sectores productivos del país.

“Lo repito y lo reitero aquí, si el acuerdo transpacífico no está bien negociado, ese voto de este diputado no lo tiene, y por eso hoy, esta mañana y esta tarde, de frente a ustedes les digo que mi compromiso es con Costa Rica, con los productores, con los agricultores, con los ganaderos, y en este caso con la zona norte y con mi provincia”, afirmó el legislador durante el 70 aniversario de la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

El acuerdo contempla a Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Costa Rica presentó formalmente su solicitud de adhesión en agosto de 2022.

El proceso de negociación sustantiva concluyó en mayo de 2026, pero todavía debe completarse el Protocolo de Incorporación y su revisión legal antes de que el Ejecutivo pueda firmarlo y remitirlo a la Asamblea Legislativa para su trámite, lo cual ocurriría en el mes de noviembre.

La eventual incorporación del país ha generado cuestionamientos de sectores agropecuarios, particularmente por las condiciones en que competirían los productores nacionales frente a bienes provenientes de otros países miembros del bloque.

Compromiso con productores

El diputado, quien representa a la provincia de Alajuela y preside la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, enfatizó que su posición está vinculada con los intereses de los sectores que, según indicó, representa.

Su pronunciamiento establece una condición para su eventual respaldo, pero no constituye un rechazo definitivo a la adhesión de Costa Rica al tratado.

La discusión sobre el acuerdo también se desarrolla en momentos en que productores y gobiernos locales de la Zona Norte han expresado preocupación por sus posibles efectos sobre la actividad agropecuaria. En San Carlos, el concejo municipal ha mantenido una posición contraria a la eventual adhesión y ha planteado que cualquier decisión sea precedida por análisis sobre sus efectos para los productores.

Villalobos reiteró que su voto estará sujeto a la forma en que se negocie el acuerdo y vinculó esa decisión con los intereses de los productores, agricultores y ganaderos de la Zona Norte y de su provincia.