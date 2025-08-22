José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves cuestionó el procedimiento que llevan a cabo los diputados para el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

Según dijo durante la comisión legislativa, existen errores sobre la interpretación del método que se debe llevar actualmente (de acuerdo con la Constitución Política) para quitarle el fuero a un miembro de los supremos poderes de la República.

Foto: Issac Villalta.

Ya que cuestiona que el papel de los diputados es de “solamente chequear” que el proceso cumpla con los diferentes parámetros de la investigación, por lo que se levantaría la inmunidad sin necesidad de ver por el fondo la causa judicial.

“El congreso es una especie de parlante de la Fiscalía y solo funciona como una comisión de aplausos”, aseguró Villalobos.

Además, aprovechó para desmeritar la investigación que lleva a cabo la fiscalía general, asegurando que están llenas de inconsistencias.

“¿Por qué se acusa a don Rodrigo? La palabra “chineos” no la dijo el presidente, la dijo Bulgarelli. Falta a la verdad el fiscal, la acusación no se sostiene lógicamente, lo que acusa Carlo Díaz no pudo haber ocurrido”, subrayó Villalobos.

Además, señaló que la pieza acusatoria afirma aspectos que no aparecen dentro de los audios de la exministra de Comunicación Patricia Navarro.