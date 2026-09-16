Villalobos a la oposición: “Este Gobierno no le tiene miedo al pueblo”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El diputado oficialista José Miguel Villalobos le respondió este miércoles a los diputados de oposición en el plenario que reclamaron lo que calificaron como una falta de respeto a los costarricenses que asistieron al acto del 14 de setiembre en Cartago, a quienes la Fuerza Pública les pidió identificarse y algunos fueron retenidos por los policías por manifestarse en contra del Gobierno.

“Este Gobierno y este partido no le tiene miedo al pueblo. Ya fuimos en febrero donde la democracia se pronuncia y el pueblo les tuvo miedo a ustedes, por eso no votó por ustedes, por eso no están en la presidencia de la República, por eso no tienen la mayoría de esta Asamblea Legislativa”, respondió Villalobos.

Por esa razón agregó el diputado que el argumento que el pueblo “le tiene miedo” a este Gobierno, es “falso y demagogo”, insistió el legislador.

Sobre las protestas en Cartago contra el expresidente Chaves y la mandataria Laura Fernández, Villalobos dijo que están en su derecho de hacerlo, “aunque se ve feo”.

“Vayan a protestar de esa manera y cada vez el pueblo los castigará más”, enfatizó.

Los diputados de oposición criticaron con fuerza el actuar del ex presidente Chaves, luego que una persona le reclamó por qué debía presentar su cédula de identidad y ser revisado por oficiales de Fuerza Pública, para poder asistir al acto en Cartago.

Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko solicitaron incluso la salida del ministro Chaves de la Administración.