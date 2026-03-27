Recientemente, a propósito de uno de los trágicos casos que fue cubierto por la prensa, el MEP anunció que desplegaría recursos de vigilancia con cámaras de seguridad a los centros educativos del país.

También, de forma paralela, en la Asamblea Legislativa avanza un proyecto de ley para prohibir el uso de dispositivos tecnológicos en el aula por parte de estudiantes cuando no media ninguna razón pedagógica.

Ambas decisiones son equivocadas y, al igual que lo sucedido con la ley n. 9999, el gremio docente no se ha percatado de las implicaciones que tendrá sobre su situación laboral, antes que un mejoramiento sobre la realidad estudiantil.

No hay estadística ni situación cotidiana que demuestre que Costa Rica es un país más seguro que hace algunos años. Por el contrario, no es casualidad que, en su discurso de entrega de credenciales, la Presidenta electa haya hecho un llamado a cerrar filas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ese es un reconocimiento al hecho de que el principal problema del país es la inseguridad ciudadana.

Lo que ocurre en la comunidad se replica dentro de los centros educativos. La malla de la escuela o el colegio no es impermeable a lo que ocurre de las aulas hacia afuera y, con ello, los conflictos familiares, comunales y ajenos a la dinámica escolar, llegan a la jornada lectiva a través de diversas manifestaciones.

Hoy el personal docente recurre a los comúnmente conocidos “debidos procesos” y a la aplicación del REA, para atender conflictos de violencia estudiantil y problemáticas que, sencillamente, son heridas estructurales de la sociedad. Las cámaras en el pabellón del colegio no solventan el conflicto por drogas vigente en la comunidad o la disputa familiar por préstamos gota a gota.

Lo que preocupa no es solo el hecho de que, en el fondo, el problema sigue sin ser atendido. No solo porque el MEP carece de manuales y normativa para el uso de videos de seguridad en procedimientos administrativos sancionatorios (¿los padres y madres han consentido el uso de la imagen de menores de edad para esos propósitos?); sino, además, porque para nadie es un secreto que hay Direcciones de Centros Educativos cuya principal afición es el gastarse la jornada laboral vigilando al personal docente a través de los videos de las cámaras de seguridad.

El problema, en definitiva, no es de cámaras. Es de prioridades. Cuando el Estado responde a la violencia que sangra por las costuras del tejido social con más vigilancia dentro de las aulas, lo que hace es confesar, sin decirlo, que ha renunciado a atacar el problema donde nace.

Y en ese juego, quienes terminan bajo el lente del escrutinio no son los narcos que operan a dos cuadras del colegio, ni los prestamistas que cobran con amenazas en la esquina, sino el docente que intenta dar clase en medio del naufragio. Vigilar no educa a nadie.

El otro tema es la prohibición a estudiantes del uso de celulares y dispositivos electrónicos (proyecto de ley n. 25153). Castigar los teléfonos no desactiva las redes del crimen.

Seguir mirando hacia adentro de las aulas mientras el país se incendia hacia afuera no es política pública; sino, simplemente, cobardía institucional. Si se prohíbe por ley el uso de un celular en el aula, esto no cambia nada de lo que ya ocurre cotidianamente. La prohibición de su uso está plasmada en normativas internas de los centros educativos y se sanciona en la actualidad con procedimientos disciplinarios y las muy conocidas “boletas”. ¿Qué cambia si, ahora, la prohibición está fijada en la ley? Nada. Seguirá siendo cada docente quien tenga la responsabilidad de aplicar la sanción y de lidiar con el incumplimiento de esta disposición.

El país urge de un cambio de paradigma en cuanto al objetivo de regulación. No es el sujeto, sino la plataforma. La ley no da autoridad a quien ya la tiene, ni resuelve el problema de quien no quiere ejercerla.

Si hoy un docente no puede o no se atreve a pedirle a un estudiante que guarde el teléfono, mañana tampoco podrá hacerlo con una ley en la mano. Lo que falta no es una norma más en el ordenamiento jurídico; lo que falta es acompañamiento real al personal docente, protocolos claros y respaldo institucional cuando el conflicto escala. Elevar a rango de ley lo que ya es falta disciplinaria en la normativa institucional no simplifica el problema: lo infla. También lo judicializa y, al final, solo le genera a cada docente más papeleo.

Ni la instalación de cámaras de seguridad y la prohibición legal de dispositivos no son escudos para la comunidad estudiantil, sino cortinas de humo para un Estado que evade su responsabilidad. Al confinar su mirada al interior del aula, las autoridades confiesan su incapacidad de enfrentar el fuego que consume las calles, como el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia estructural.

Se penaliza el síntoma tecnológico mientras se ignora la enfermedad social, dejando al personal docente expuesto no solo a la hostilidad de un entorno en crisis, sino también al escrutinio desconfiado y persecutorio de su propio sistema laboral.

Por su parte, legislar lo que ya está normado en los reglamentos internos es una trampa que no devuelve la autoridad a cada docente, sino que judicializa e infla burocráticamente su labor y sobre esto ni la academia (como Facultades de Educación ni los gremios sindicales) se están pronunciando. El país no necesita redundancias legales ni vigilancia estéril, sino un cambio de paradigma que ofrezca verdadero acompañamiento y respaldo institucional a quienes enfrentan los conflictos cara a cara. Mientras la política pública siga castigando dispositivos para no enfrentar la problemática estructural, la escuela seguirá siendo un barco a la deriva y el equipo docente, el único obligado a sacar el agua con las manos vacías. Es momento de regular a las plataformas, no al usuario.