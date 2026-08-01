Vigilancia Aérea custodiará a “La Negrita” durante celebración

El Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) se reporta listo para cumplir con su labor como guardián y custodio oficial de la Virgen de Los Ángeles en Cartago.

Durante los próximos días 1, 2 y 3 de agosto, los oficiales mantendrán una Guardia de Honor las 24 horas del día en la Basílica, acompañando a la multitud de romeros que visitan a la Patrona de Costa Rica.

Foto: MSP

Esta labor destaca por el compromiso personal de los funcionarios, ya que pilotos, policías y mecánicos del SVA ofrecen voluntariamente sus días libres para realizar la custodia.

Organizados en grupos rotativos, los oficiales se mantendrán al pie del Altar Mayor, demostrando su vocación de servicio independientemente de su credo religioso.

El vínculo especial entre este cuerpo policial y “La Negrita” se remonta al año 2013, cuando el SVA fue nombrado oficialmente como su Guardián y Custodio.

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En aquel momento, los oficiales tuvieron el honor de colocar las alas de aviación a la imagen, un acto de fe y gratitud que se ha convertido en una sagrada tradición para la unidad.

Además de la vigilancia ininterrumpida, el personal del SVA participará activamente en las principales actividades litúrgicas, incluyendo la misa y la tradicional Pasada.

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Con esta presencia, los “guardianes del aire” reafirman su compromiso con la seguridad y la tradición en uno de los eventos más significativos para el pueblo costarricense.