Vigencia de la neutralidad

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

A nivel mundial, vivimos tiempos de guerra y gravísimos conflictos militares que generan, a la vez, una generalizada incertidumbre económica por los precios de los combustibles y, más aún, por la crisis del Derecho Internacional, el futuro del Orden Internacional en el que hemos vivido por muchas décadas y el debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, Costa Rica, en el medio de las Américas y en el círculo de países involucrados en la “ruta de la droga”, enfrenta un peligro real y una amenaza criminal diaria a su soberanía y seguridad, como consecuencia del poderoso y destructivo delito transnacional de la narcoactividad y sus mafias.

No son tiempos fáciles para ningún país. Costa Rica no es la excepción y así debemos asumirlo, responsablemente, en nuestra política internacional y de seguridad nacional.

En este contexto de fuertes presiones internacionales y dificultades objetivas internas y regionales, adquiere plena vigencia la visionaria Proclama de Neutralidad con la que, en noviembre de 1983, el presidente y Benemérito de la Patria, Luis Alberto Monge, consolidó nuestra trayectoria histórica como país sin ejército, de vocación absoluta por la libertad, la democracia y la paz, el respeto nacional a valores fundamentales como el acatamiento pleno al Derecho Internacional, en un Orden Internacional de normas que incluye la “cooperación internacional” y no bajo la ley de la selva y el más fuerte.

Estratégica y constitucionalmente, estos principios son un escudo nacional y, a la vez, la base pragmática de nuestras acciones positivas como país soberano:

1.- Neutralidad perpetua: Costa Rica es neutral ante cualquier conflicto bélico internacional o guerra civil.

2.- Neutralidad activa: Costa Rica considera la paz como un Derecho Humano Fundamental y siempre promoverá soluciones pacíficas a los conflictos bélicos.

3.- Neutralidad no armada: Costa Rica proscribió, en el artículo 12 de su Constitución Política, el “ejercito como institución permanente” y “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias” y estas… “estarán siempre subordinadas al poder civil” y no militar.

La neutralidad no significa, en absoluto, aislamiento o ausencia de cooperación internacional en materia de seguridad y de desarrollo. Todo lo contrario.

Costa Rica no puede sola contra las mafias y la narcoactividad. Como país en desarrollo, somos parte activa y protagonista con suficiente “fuerza moral” de un orden y un sistema multilateral en que la cooperación internacional es fundamental y necesaria. Mucho más, en el tiempo crítico que atravesamos.

Hagamos lo que tenemos que hacer para garantizar la soberanía y la seguridad nacional y ciudadana en grave peligro y no fabriquemos, por intereses políticos y egos trasnochados, tormentas internas innecesarias en un vaso de agua.

¡Primero es Costa Rica! ¿Y usted qué opina?